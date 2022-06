Com mais de 30 anos de experiência, a IAS Tapeçarias é uma empresa que comercializa todo o tipo de tapeçarias.

Direcionados nessa área, a IAS Tapeçarias tem como objetivo levar até si o conforto e o bem estar da sua casa. Para qualquer uma das suas divisões tentamos oferecer-lhe as melhores soluções de acordo com as suas necessidades.

Somos conhecidos pela qualidade e variedade dos nossos artigos. Para isso trabalhamos com os melhores fornecedores a nível mundial.

Países como Índia, Turquia, Egípto, Espanha e Portugal, são alguns dos países com que trabalhamos há muitos anos e por isso a confiança na qualidade dos nossos artigos é garantida.