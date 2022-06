Um projecto abrangente no âmbito do Design de Interiores e das Artes Plásticas. A primeira destas vertentes, surge como reflexo da formação, na área do Design de Interiores, por parte da sua principal impulsionadora – Carlota Sousa. Licenciada pela ESAD – Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, esta jovem designer vem consolidar o seu trajecto profissional, através da abertura de um Atelier, Showroom e Galeria no, cada vez mais, prestigiado Bairro de Campo de Ourique.