A Desigual, Lda é uma empresa que opera no âmbito do design, conceção e execução de espaços comerciais/habitação e legalizações.

Com 22 anos de experiência, orgulhamo-nos do portefólio acumulado até ao momento e da carteira de clientes que confiam nas nossas soluções. Por isso mantemo-nos fieis a 3 princípios:

Originalidade, qualidade e transparência

Adoptando um conceito de projeto GLOBAL propomos um serviço completo, iniciando-se com o estudo do espaço apoiado com imagens 3D cujo realismos demonstra de forma inequívoca o resultado final e, por fim o orçamento.