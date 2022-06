O atelier Conceitos de arte é uma referência nas áreas de arquitetura e design de interiores, desenvolvendo projectos emblemáticos para hotéis, restaurantes, escritórios e habitações. Em 2004 os arquitectos João Urbano, Manuel Arez e Pedro Espírito Santo decidem unir-se e utilizar a experiência e as complementaridades profissionais de cada um com o objetivo de criar projetos unicos e de qualidade. O seu trabalho adapta-se às necessidades de cada um dos clientes, valorizando cada pormenor e detalhe. O atelier oferece um serviço global onde a arquitetura e o design de interiores são concebidos e integrados desde o início, gerindo o equilíbrio entre a funcionalidade e a imagem de cada espaço. Na área de arquitectura, a sua equipa técnica e parcerias permite-lhes acrescentar à arquitectura, os projectos de especialidades e fiscalização de obra. O atelier coordena e supervisiona os diferentes projectos centralizando todas as decisões e libertando os seus clientes dessas tarefas. Na área de design de interiores, a Conceitos de Arte oferece um serviço personalizado desde os planos de layout, à escolha de mobiliário, tecidos e materiais. A Conceitos de arte também disponibiliza um serviço de design de mobiliário com peças exclusivas e orientadas para as necessidades de cada um dos seus clientes. O trabalho da Conceitos de arte é muito personalizado, adaptando-se ao estilo de cada um dos seus clientes. Para João Urbano, Manuel Arez e Pedro Espírito Santo, o mais importante são as necessidades específicas de cada um dos seus clientes, o seu modo de vida e a sua personalidade.