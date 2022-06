A marca Landmark Arquitectos foi criada em 2014 por Moisés Rosa e Manuel Vacas, ambos arquitectos e, para contarmos um pouco da sua história teríamos que recuar até 2005, quando, então ainda estudantes, ambos começam a colaborar num projecto de reabilitação de um apartamento no Barreiro.

Sem nunca deixarem de trabalhar em conjunto, cada um fez o seu percurso profissional, tendo o Moisés colaborado no atelier do arquitecto Manuel Salgado entre 2000 e 2012. Da sua passagem pelo Atelier Risco destaca-se a colaboração, entre outros, nos projectos do Estádio do Dragão, Espaço Público das Antas, Estação de Metro das Antas e Pavilhão do Dragão; nos projectos do Hospital da Luz, Escola Ferreira Dias e Pavilhão Multiusos do Funchal; nos Estudos Urbanísticos Roseinsteinviertel (Estugarda) e Farecentro a Romanina (Roma); e nos concursos para o Hospital Central do Algarve e para o novo Estádio de Casablanca (Marrocos).

Por sua vez o precurso do Manuel fica marcado pela colaboração, em 2011 e entre 2008/2009, no Atelier Ana Duarte Pinto e João Manuel Alves Arquitectos (ADPJMA), de onde se destaca a colaboração nos projecto da Casa da Juventude de Portimão, Complexo Escolar Casais do Alvito, Complexo Escolar de Óbidos, Creche / Jardim de Infância de Tavira, LX Factory e Edifício Sede da Tavira Verde.

Entre 2011 e 2013 colaborou com o Atelier Segmento Urbano Arquitectos, onde na sua passagem destaca-se a colaboração nos projectos C.Spot – Espaço de Aprendizagem, Moradias de Sangano (Angola) e Habitação Unifamiliar Quadrado Infinito (Luanda, Angola).

Em 2012 o Moisés cria a marca MoLa_arquitectura à qual se junta o Manuel em Julho de 2013. Desde então têm vindo a desenvolver, em conjunto, o mais diverso tipo de trabalhos em diferentes áreas projectuais, quer a nível individual quer no registo de parcerias com vários arquitectos e outras entidades, passando pela construção de habitação, comércio e serviços, equipamentos, turismo, incluindo ainda a participação em concursos nacionais e internacionais para os mais variados programas.

E é assim que surje a marca Landmark Arquitectos onde a sua criação teve como vontade marcar um novo tempo desenvolvendo uma comunicação una e directa, centrada no que representa o culminar de 9 anos de colaboração, tendo como objectivo final dar resposta aos desafios apresentados assente nos valores a que sempre nos proposemos tais como uma visão ampla, plural e multidisciplinar da equipa na procura da melhor solução para os desafios propostos pelos nossos clientes.