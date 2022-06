A Cidades INvisiveis, arquitectura e design Lda, forma-se em 1998 após um período de partilha de experiência profissional entre os seus arquitectos. Olhamos para o projecto enquanto processo essencial para viabilização de uma obra desejada. Por isso trabalhamos em estreita proximidade com os nossos clientes apoiando a concretização dos seus desejos e necessidades de forma economicamente realista e sustentável.

[FR] La "Cidades INvisiveis, arquitectura e design Ltd, a été créé en 1998 après une période de partage d'expériences entre ses architectes. Nous considérons le processus de conception et projet comme essentielle à la viabilité d'un travail souhaité. Donc, nous travaillons en étroite proximité avec nos clients pour soutenir la réalisation de leurs désirs et leurs besoins de manière économiquement réaliste et confortable.

[EN] Cidades INvisiveis, architecture & design Lda, was formed in 1998 after a period of shared professional experience among its architects. We look at the project as an essential process to enable a desired work. That's why we work closely with our customers, supporting the realization of their wishes and needs in an economically realistic and sustainable way.