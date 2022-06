Margarida Bugarim Interiores é um atelier de arquitetura de interiores, design e decoração sedeado em Lisboa. Dedicamo-nos com rigor e qualidade à execução de projetos de interiores desde a arquitetura, design concept, decoração, consultoria, remodelações e homestaging. Realizamos ainda trabalhos de confeção, estofo, mobiliário próprio e à medida, bem como execução de projetos específicos de iluminação e paisagismo.

Para resposta breve agradecemos o contacto para o email:

interiordesign@margaridabugarim.com

Criamos soluções de design originais e personalizadas onde tudo é pensado até ao último pormenor. Temos uma equipa multidisciplinar altamente capacitada para responder aos diversos tipos de solicitações das áreas do design. Acompanhamos todas as fases do projeto dando ao cliente a segurança de que está em boas mãos. A nossa criatividade e abordagem eclética permite-nos fazer espaços únicos e de exceção indo ao encontro do gosto do cliente e permitindo-lhe uma satisfação plena na sua casa. Trabalhamos com determinação e paixão em cada projecto em que nos envolvemos e acreditamos que só assim conseguimos surpreender quem nos procura. Sempre atentos às tendências do mercado, representamos uma enorme variedade de marcas nacionais e internacionais.

Design de interiores: consiste na arte de organizar espaços. Em transformar e potenciar o espaço tornando-o mais bonito e funcional a partir de normas de ergonomia e luminotécnica, conforto visual, térmico e também acústico. A casa é o espelho do nosso eu e entendemos que esta deverá estar de acordo com a vivencia pessoal e a personalidade própria de cada cliente.

Arquitetura de interiores: consiste em projetar o interior dos edifícios residenciais e comerciais de forma a que sejam o mais funcional, confortável e harmonioso possível e esteticamente mais diferenciadores. Os trabalhos de definição dos acabamentos, selecção dos revestimentos interiores, o posicionamento dos moveis e a iluminação técnica são alguns dos trabalhos desenvolvidos pela arquitetura de interiores, garantindo a valorização do espaço.

Consultoria: Consiste num caderno técnico com ideias, inspirações e moodboards, 3D,plantas e mapas de equipamentos e acabamentos. Este serviço existe também no formato on-line DESIGN BOX. É uma forma mais rápida e com custo beneficio adequado. Pode ser feito em todas as nossas áreas de intervenção.

Remodelações: obras de renovação e melhoramento de layouts de espaços interiores tais como apartamentos, moradias, lojas e escritórios. Fazemos uma escolha criteriosa e inteligente dos materiais e trabalhamos com equipas técnicas competentes nas diferentes áreas para a execução do projeto. Damos um acompanhamento rigoroso em todo o processo de desenvolvimento da obra garantindo um resultado acima das expectativas e de qualidade superior.

Homestaging: conceito que significa literalmente encenação da casa. O objectivoé a valorização de um imóvel, criando o cenário ideal e mais atrativo para a sua comercialização. As técnicas que sustentam este conceito baseiam-se no design, na psicologia e sociologia. Uma estratégia muito lucrativa tendo ganho muitos adeptos sobretudo no mercado do arrendamento, arrendamento local e de andares modelo onde os potenciais compradores ou arrendatários conseguem visualizar todo o potencial da casa e imaginá-la moldada à sua imagem. O investimento não deve ultrapassar os 3 a 5% do valor do imóvel sendo o retorno do investimento entre 7% a 15% do seu valor total.

Taylor made: desenvolvemos e executamos peças exclusivas e à medida para cada cliente. Com grande qualidade e rigor de execução inserimos a peça perfeita em determinado espaço. Mobiliário, estofo e cortinas são os nossos serviços mais requisitados. No nosso showroom o cliente pode escolher as madeiras, os tecidos e papeis para execução da sua peça personalizada.