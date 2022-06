A LIVING UP é uma marca no mercado da Administração de Imóveis, com um crescimento sustentado e progressivo, fruto da dedicação e reputação da imagem criada junto dos nossos clientes.



A equipa LIVING UP é constituída por quatro profissionais com habilitações superiores nas áreas de gestão, secretariado, contabilidade e ciências humanas. Uma equipa que ambicionou mudar a vida dos seus clientes pela criação de três serviços-chave de gestão dos seus imóveis.