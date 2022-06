A L’ÉLÉPHANT é um estúdio de arquitetura e design de interiores no qual se trabalha a vivência diária moderna através da criação de espaços singulares que celebram a identidade de quem os habita.Contando com uma equipa multidisciplinar de técnicos das mais diversas áreas, a L’ÉLÉPHANT promove uma rede profissional que assegura a qualidade de execução do projeto em todas as suas fases.

A nossa equipa de arquitectos e designers de interiores partilha de uma atenção ao craft e uma busca constante pela qualidade que garantem projetos funcionais e resistentes à passagem do tempo.

Celebramos o talento de cada elemento, numa dialética em que as suas diferentes competências e diferentes referências, tanto estilísticas, como geográficas e temporais resultam em espaços únicos e peculiares que contam a narrativa pessoal do cliente.