A FOURSTEEL É UMA EMPRESA PORTUGUESA FABRICANTE DE RADIADORES DE DESIGN DE CONCEITOS CONTEMPORÂNEOS E MINIMALISTAS. A APOSTA EM I&D E EM ESPECIAL O FOCO NAS NECESSIDADES DO MERCADO EM COLABORAÇÃO COM ARQUITETOS E DESIGNERS TÊM PERMITIDO À FOURSTEEL DESENVOLVER SOLUÇÕES DE PRODUTOS DE AQUECIMENTO EFICIENTES COM ESTÉTICA APURADA, SUSTENTANDO O SEU DESENVOLVIMENTO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.

FOURSTEEL IS A PORTUGUESE PRODUCER OF DESIGN HEATING RADIATORS AND TOWEL WARMERS. FOCUSED ON MARKET NEEDS, IN COLLABORATION WITH ARCHITECTS AND DESIGNERS CREATES DISTINCTIVE RADIATORS IN STAINLESS STEEL AND STEEL, DEVELOPING EFFICIENT HEATING SOLUTIONS WITH CONTEMPORARY AND MINIMALIST CONCEPTS.