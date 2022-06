bo | arquitectura é um pequeno atelier, composto por uma equipa multidisciplinar nas diversas àreas da arquitectura, engenharia e design.

Experiente em todas as fases da arquitectura, planeamento e coordenação, nas diversas tipologias, tais como, comércio, equipamentos, saúde, educação e habitação, com especial interesse pela àrea da habitação privada, pelo relacionamento próximo que inevitavelmente acontece com o cliente e com a obra.

Trabalhamos desde o estudo inicial até a conclusão da obra, defendendo o nosso cliente em todas as fases até ao usufruir do espaço.

As suas ideias crescem connosco através de um trabalho lógico, inovador e persistente. Arquitectura que alia racionalidade, cultura, criatividade, rigor e determinação na procura da melhor solução de projecto. O seu projecto é único e desenhado à sua medida. Uma resposta pertinente, um trabalho inovador, no fundo, uma boa ideia para concretizar de acordo com o seu orçamento.

Prezamos pelo rigor e distinção.