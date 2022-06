A Arq2T. Atelier desenvolve projectos especializados nas principais áreas técnicas de projecto: Arquitectura, Engenharia, Estudos e Consultoria Técnica em Construção Tradicional e Recuperação Arquitectónica, Paisagismo e Design de Interiores, oferecendo soluções personalizadas e sustentáveis de Projecto & Obra. CREATE VALUE

Contamos com uma equipa dinâmica, qualificada e empenhada em responder positivamente a todos os desafios com um serviço profissional, promovendo a valorização e criatividade das soluções que desenhamos e construímos. TEAM WORK

Na Arq2T. Atelier pretendemos renovar a ligação com a tradição de uma Arquitectura que valoriza em conjunto o lugar, a construção e sua envolvente. A mais valia de uma obra começa num bom projecto, desenhado e medido com rigor, onde cada detalhe reforça a experiência do conjunto. Procuramos projectar e construir espaços, lugares e objectos criativos na sua concepção, com qualidade de execução, e rigorosos no investimento dos nossos clientes. MORE WITH LESS