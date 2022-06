Arquitecto, sediado no Porto, Portugal trabalhou entre 2005 e 2006 em Porto Alegre, RS – Brasil em parceria com o escritório de arquitectura Ideia1 em concursos públicos, sendo de destacar o 1º lugar no concurso nacional de arquitectura para o Centro Tecnologicoda Universidade de Caxias do Sul (PATEC).De regresso a Portugal em 2007 funda o escritório de arquitectura e design URBAstudios onde já desenvolveu projectos de habitação desde edificação à reabilitação e remodelação, comercio (mais de 20 lojas), serviços, restauração e institucionais. Para alem dos projectos próprios, o atelier está disponível para desenvolver ideias, colaborações e parcerias com artistas, designers, arquitectos entre outros no desenvolvimento de produtos, projectos e ou intervenções.