O gabinete de arquitectura Pinto de Faria -Arquitectos opera no mercado português desde 1960 na área do projecto de arquitectura, do urbanismo. O gabinete foi formalizado como empresa em 2005 sob o nome "PDF - Pinto de Faria, Arquitectos, Lda" tendo desde então vindo a especializar-se na área da REABILITAÇÃO e da ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE. Actualmente a PDF presta ainda serviços na área da consultadoria e a avaliação imobiliária, peritagem e formação