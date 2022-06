Projeto de decoração de Interiores

Transforme ou desenhe de raiz uma divisão inteira. Obtenha um moodboard com as ideias, plantas baixas, visualização 3D e o orçamento. Terá também acesso a marcas parceiras e centenas de produtos com a curadoria da Boa Safra.

Os designers de Boa Safra colocam em prática um método que irá ajudá-lo a tomar as melhores decisões. O projecto de interiores myHOME é a forma mais eficaz de decorar o seu espaço e obter um resultado final equilibrado dentro de todas as suas expectativas. Começamos por definir claramente o estilo com o qual mais se identifica.



Mobiliário por medida

Com o apoio de uma equipa multidisciplinar, com uma vasta experiência como Editora de Design para a casa, a Boa Safra oferece um serviço de mobiliário feito por medida. Peças totalmente personalizáveis adaptam-se a locais e funcionalidades específicas.





As peças são de designers portugueses e fabricadas localmente, com tempo e dedicação. A simplicidade estética, o design intemporal, a utilização de materiais e acabamentos naturais, definem os produtos editados pela Boa Safra.