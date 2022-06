A Inngage é uma empresa de design focada no desenvolvimento estratégico de produto. Descobrimos novas formas de melhorar a vida das pessoas e a performance das empresas, através de uma abordagem de design centrada no contexto, com uma uma visão holística sobre as oportunidades (marca + produto + serviço + processos).

Criamos parcerias com os nossos clientes para conceptualizar e desenvolver produtos inovadores que proporcionem melhores experiências aos utilizadores, através de um processo de design centrado no contexto de uso, colaborativo e iterativo. O nosso objectivo é desenhar e desenvolver soluções que respondam às necessidades das pessoas, aos requerimentos da indústria, e às oportunidades do mercado (métrica PIM).

Não diferenciamos os nossos clientes. Tanto trabalhamos com empresas e marcas estabelecidas, como com startups ou pessoas inovadoras com ideias incríveis. O que os une é a vontade de fazer a diferença. E nós queremos marcar a diferença consigo. Let’s inngage?