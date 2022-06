Inez Fino, é uma empresa que trabalha a nível nacional e internacional na área de serviços de design de interiores chave na mão. A nossa missão é projetar espaços únicos para cada um dos nossos clientes, contando as suas histórias. Acreditamos que quando criamos um ambiente, são as histórias e as experiencias de cada cliente que devem ser refletidas no seu espaço, contando o seu percurso de vida e os seus sonhos. É assim que se criam espaços únicos e exclusivos, onde o cliente encontra as memórias do seu passado, o que lhe faz feliz no presente e conta onde pretende chegar no futuro, tornando cada ambiente exclusivamente seu e inimitável.

Trabalhamos todos os sectores, desde o comercial, o residencial e o hoteleiro, com uma vasta experiencia na área do luxo. Pois os valores de Inez têm origem numa longa linhagem de vida familiar que criava casas, hotéis e espaços comerciais muito bonitos, com um olho clinico para o detalhe e que a inspiraram ao longo da sua vida. A Inez juntou uma equipa de profissionais, meticulosamente selecionada de arquitetos, designers, artesãos, e inclusive parceiros profissionais com a mesma paixão pela perfeição e responsabilidade de criar projetos de elite. Com mais de 20 anos de experiencia a Inez tem o dom único de criar espaços que unem os estilos clássico e o contemporâneo.