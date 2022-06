Catraia, o conceito da reinterpretação do mobiliário antigo português e a ligação de materiais ecológicos, entre eles, a cortiça. O objectivo é evitar o desaparecimento do mobiliário e incentivar o seu (re) uso, transformando peças antigas em algo único e actual. O resultado final são peças únicas e artesanais, de serie limitada.

Criada desde 2012, a catraia, foi o resultado do 1º Premio do Startup Pirates em S.João da Madeira, desenvolvido pela designer Iolanda ferreira quando menos esperava. Em 2013 viu a sua marca (re)inaugurar um dos espaços onde se viu crescer, a antiga metalúrgica Oliva, atual Oliva Creative Factory. Existem dois tipos de produtos: aquele que é criado de origem, chamado de catraio, ou, aquele que é fornecido pelo cliente onde é feita a proposta de intervenção, os chamados catraios por arrasto. Para além do mobiliário, a marca dispões de uma colecção de decoração que inclui os Santos Catraios e as almofadas de catraia.