A empresa Forma Perfeita, Lda foi fundada em 2007, com o intuito de fabricar mobiliário e carpintarias com projetos singulares.Em 2006, houve a perceção de que cada vez mais o consumidor tem dificuldade em encontrar mobiliário personalizado, assim, foi decidido, em 2007, criar uma empresa onde não houvesse restrições de ideias, materiais, medidas e soluções, porque nós damos forma às suas ideias. Contamos com um gabinete de apoio aos clientes, onde procuramos perceber a ideia do mesmo e projectar, ou aconselhar, sobre projetos existentes, de maneira a que fique personalizado ao gosto do cliente para a sua total satisfação.