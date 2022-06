Carlos Mota – Arquitecto Interiores, iniciou a sua actividade em Ponta Delgada em 1998. Vive e trabalha em Lisboa, experimentado Arquitecto de Interiores, sendo a sua formação, numa das melhores Escolas de Arquitectura de Interiores da Europa, C.A.D, Centre des Arts Décoratifs, Bruxelas. A Arquitectura de Interiores associada ao Design e às mais diversas vertentes artísticas, estão na sua génese. Arquitecto de Interiores que tem no mercado português e internacional uma imagem de competência e idoneidade, estabelecida ao longo destes anos próximo de sectores tão diversos como Instituições, Comércio, Hotelaria e privados., sendo reconhecido, pela imprensa nacional e internacional.Este destaque resulta da qualidade dos serviços prestados e da adequação às necessidades dos nossos clientes. A área de intervenção incide na remodelação de espaços interiores – privados e públicos e criação de imagens institucionais.O rigor e a exactidão são linhas orientadoras de trabalho. Deposita-se em cada projecto, independentemente da sua dimensão ou programa, a dedicação e empenho na resolução quer seja de um detalhe construtivo ou peça de mobiliário, quer na concepção de um espaço/ambiente de grande superfície. Tem parcerias com empresas nacionais e internacionais de forma a colmatar determinadas falhas, ainda existentes, ao nível da produção, nomeadamente fornecedores de equipamentos e serviços variados para hotéis e restauração, produção/montagem de stands, exposições temporárias e mobiliário urbano.A presença regular em feiras e certames da especialidade – Arquitectura e Design - permite acompanhar as tendências europeias e garantir inovação no desenvolvimento do trabalho proposto. Novos desafios são sempre encarados com grande orgulho e seriedade pelo seu profissionalismo. Tendo trabalhado e representado as “melhores marcas” de design a nível mundial: Moroso, Poliform,Allitalia, Varena, Magis, Kartell, Ycami, Stelton, Alessi, Alivar...