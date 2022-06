Conceito

"(...) Madeira é o único dos principais materiais da construção que é feito pelo sol e é completamente renovável." Perkins+Will

O futuro da "construção" é agora! Não podemos continuar a construir como no seculo passado! Construir em produtos high-tech em madeira - engineered wood produtos, são o motor da evolução da construção e da arquitetura contemporânea, sendo o único sistema, paradigmática da sustentabilidade. A Eco||sistema na procura pela sustentabilidade das suas construções, baseia os seus conhecimentos na Arquitetura Vernacular. Sendo aquela que por definição representava a técnica construtiva mais próxima da tradição local ou regional e da sabedoria popular. O conceito é transposto de épocas em que não existiam sistemas de climatização e iluminação e, por isso, as nossas construções têm que ser eficientes e adequadas à região e ao terreno (exposição solara, ventos dominantes, morfologia...) onde vão ser implantadas. Resgatados estes princípios, aplicamos produtos e métodos construtivos hi-tech em madeira, que estão na vanguarda da investigação e desenvolvimentos científicos. Com os benefícios inerentes do controle de qualidade e de gestão da produção em fábrica. Beneficiamos assim, da eficiência (térmica, acústica e econômica) e do conforto nas nossas construções.