Localizada em Vila Nova de Gaia, concelho do Porto, encontra-se posicionada na área do mobiliário e decoração há mais de 15 anos.



Acompanha as tendências e a evolução do mercado, pautando a sua actividade pela oferta de soluções com elevados padrões de qualidade.

A vasta experiência, a interligação e o conhecimento das diferentes áreas do negócio, traduzem-se num valor acrescentado para o cliente, permitindo a implementação de soluções personalizadas e à medida.