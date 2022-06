Com sede em Braga (Portugal) e em São Paulo (Brasil), o Atelier Carvalho Araújo empenha-se na procura e reflexão de diferentes formas de abordagem nos campos da arquitetura, design de produto e direção criativa, tentando conciliar a prática projetual com uma visão mais estratégica. Os projetos e produtos Carvalho Araújo caracterizam-se pela elegância, numa atitude de contenção formal, valorizando a qualidade do desenho, das proporções e dos materiais. O desenho não é motivo para exibicionismo, mas antes um ato perfeitamente racional e simultaneamente poético.

Tanto na arquitetura como no design, mais do que responder a um programa ou pedido específico, é importante para nós questioná-lo do ponto de vista formal e acima de tudo do ponto de vista estratégico, seja ao nível dos mercados mas também (no caso dos projetos de arquitetura) da própria escala, dinâmicas de usos e interação com o lugar. A estabilização de uma equipa de trabalho que opera em áreas de proximidade traduz-se numa postura de flexibilidade do próprio Atelier e permite apresentar ao cliente um “produto final” estrategicamente e conceptualmente claro.