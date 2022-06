Pipim studio Nasce no seio de um projecto de sucesso que conta já com quase vinte anos de mercado na area do Design original do Sec XX . Começamos por criar uma coleção de peças de autor , tendo já uma forte implementação nos Estados Unidos , mais propriamente em Nova York pela mão da galeria que nos representa com o exclusivo para esse território Studio Van den akker. Neste momento estamos a desenvolver e a levar a nossa linguagem para o projecto global que é o Design de interiores enquanto um todo, no qual podemos articular o nosso discurso e apresentar uma obra completa e final e o mais importante, impar. Pois essa sempre será a nossa utopia.