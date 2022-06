Em 1988, a Larus iniciou a sua atividade, instalando-se numa antiga escola rural, recuperando a arquitetura e o ambiente envolvente. O recurso ao Design permitiu-lhe a criação de valor, investigando e desenvolvendo novos produtos. A Larus constituiu-se como um laboratório para a inovação do desenho de artefactos, dispositivos e serviços de mediação cultural, desenvolvidos em coerência com os valores da sua marca fundados na ecologia e na liberdade. O Design influenciou a organização, dando suporte à filosofia da gestão estratégica, alicerçada na sustentabilidade ambiental, económica, cultural e social.

À produção de quiosques e esplanadas, seguiram-se outros equipamentos urbanos que progressivamente disseminaram a marca sobretudo depois de colaborar com a Expo'98, fornecendo o Sistema de Sinalética. Em 2001, a Larus transferiu-se para uma nova área de 2,5 hectares (nó rodoviário A25/EN1), prevenindo o futuro crescimento fabril, a criação de um edifício com espaço expositivo, museu e auditório. A sensibilidade para o Design na concepção e significação dos produtos, tem aproximado a Larus de marcas de excelência, facilitando a comunicação e antecipando o tempo. Ao criar novas necessidades, a Larus tem conseguido liderar o mercado. A não especialização numa tecnologia, permitiu-lhe salvaguardar o desenho dos constrangimentos industriais, adoptando-o de acordo com a maior eficiência, controlo de custo e criatividade convergente na solução final. A colaboração com Universidades na orientação de Mestrados em Design, contagia-a com a continuada reflexão sobre a sua própria prática, a par de uma renovada visão estética e social dos consumidores e tendências de consumo.