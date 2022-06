R&U Atelier, sedeada em Guimarães, presta serviços de arquitectura, decoração de interiores e gestão de obra.

No seguimento de uma pesquisa incessante e o interesse por tecidos, padrões e texturas, surgiu a necessidade de criar a sua própria marca, destacando-se do convencional e que emergisse de uma consciência social e ambiental. "É nosso objetivo minimizar ao máximo todas as formas de poluição resultantes da produção têxtil, contribuindo assim para a conservação do ecossistema". Paralelamente a este projeto, o Atelier mantém os seus serviços de arquitetura e decoração de interiores.

O nosso percurso tem vindo a ser valorizado por diversas entidades sendo que em 2017 fomos convidados a integrar o projeto "Guimarães Marca" gerido pela Câmara Municipal de Guimarães. Tornamo-nos também parceiros da "Fibrenamics green".

Neste mesmo ano fomos também convidados a participar num concurso organizado pelo grupo “Hoti Hoteis” , “ O mais português Hotel do Mundo ”. Este teve lugar na Fil, em Lisboa, onde vários cenários foram apresentados. O projeto que integramos foi o vencedor do concurso.

Ainda durante este ano a Revista "Mais Guimarães" também focou as atenções no nosso trabalho apresentando-o em algumas das suas edições.

A nossa primeira abordagem ao mercado externo foi feita em Agosto 2017 na feira internacional “Formex” em Estocolmo. Nesta fomos destacados pela inovação do nosso projeto e apontados como tendência para 2018 pela imprensa no “Expressen.se”

O Atelier também foi referênciado no jornal galego “La Voz de Galicia” como empresa inovadora no ramo têxtil, após visita às nossas instalações.

Em Janeiro 2018 a marca apresentou a sua coleção na prestigiada feira de Paris “Maison&Objet” onde conquistou clientes importantes e muito exigentes.

Em março de 2018, convidada pela Câmara Municipal de Guimarães, fizemos uma Pop-up store no centro de Guimarães no âmbito do projeto do Guimarães Marca.

Em Maio de 2018 convidados por uma das gestoras da Caras Decoração participamos no evento “Sleep In Porto The Hotel Edition”. O objectivo do evento foi desenvolver um projeto de um Hotel num edifico antigo e emblemático do Porto. Este esteve aberto ao público durante 11 dias de forma a apresentar as várias tendências dos arquitetos e decoradores convidados. O R&U Atelier ficou responsável pela gestão de obra e decoração do SPA do Hotel e os ambientes foram destacados nas revistas Caras Decoração e Visão.

Em Junho de 2018 fomos destacados como uma das marca ” Start-Ups Revealed in Guimarães” . Fomos convidados para conferência/apresentação da nossa Empresa ao Dr.Filipe Lowdes Marques, Presidente da Câmara do comércio Luso Britânica.

Em Setembro de 2018 apresentamos a nossa nova colecção na Maison&Objet. Nesta lançamos novos produtos não só decorativos Upcycling mas também de têxtil lar exclusivos, feitos a partir de fibras naturais e/ou recicladas. O conceito apresentado nesta feira via-se como um todo, sendo que teve início no projeto e construção de uma “Cabana da Comporta”. Desde a construção do stand até ao produto exposto mantivemos sempre a mesma linguagem tendo sido uma vez mais destacados pela Maison&Objet como marca tendência para 2019. Aqui fomos também destacados na revista Elle Decoration.

Ainda no mês de Setembro convidados pelo CITEVE mostramos os nossos produtos na Motíssima (Green Circle by iTechStyle).

Em Janeiro de 2019 criamos a marca, Azorean Cabin®, desta vez uma marca internacional de construções em madeira (Bungalows sustentáveis) onde as inspirações e materiais utilizados, tanto na construção como nas decorações das casas têm origem açoreana.