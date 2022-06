A Perfect Home Interiors é um atelier de design de interiores. Sempre sob a orientação da designer in chief, Inês Veiga Pereira, presta serviços personalizados e procura traduzir em realidade os desejos dos clientes, sempre com um estilo contemporâneo, com um toque de romantismo. Com uma equipa multidisciplinar, oferece serviços na área da remodelação e design de interiores, para projetos residenciais e hoteleiros. A Perfect Home assume a assinatura 'BE HAPPY, BE PERFECT!', porque uma casa feliz é uma casa perfeita!