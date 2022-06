Com actividade desde 2013 o atelier está essencialmente vocacionado para a elaboração de projectos de arquitectura e design de âmbito e escala diversos, sendo que se encontra aberto a todo o tipo de intervenções no campo artístico.

A estrutura do atelier é volátil pois normalmente funciona num regime de parcerias, seja entre arquitectos ou com os demais intervenientes no natural desenvolvimento de um projecto, como engenheiros civis/mecânicos, designers gráficos e até mesmo artistas plásticos.

Maioritariamente dedicado nesta primeira fase de formação á experimentação enquanto modelo de estudo e procura e consequentemente á elaboração de propostas para concursos públicos nacionais e internacionais dos quais se destacam projectos para a Dinamarca, Bulgária, Espanha e Itália, o atelier tem vindo a desenvolver um alargado e diverso portfólio que aponta brevemente para a consolidação dos conhecimentos e linhas orientadoras.

Assumidamente de vocação laboratorial tem vindo também a desenvolver projectos do tipo chave na mão, envolvendo também o aconselhamento técnico, mediação e acompanhamento de obras assumindo como tal uma abrangência alargada no que toca ao seu campo de actuação.

De princípios fortes no que toca á sua linha orientadora, na defesa da equidade, livre arbítrio e sustentabilidade do espaço o atelier aposta numa visão prospética, de procura de novos valores sem que isto determine uma ruptura com a história e a natural passagem de conhecimento.

Apostado em desenvolver novos processos construtivos que visem maior eficiência, recorrendo como tal á exploração da pré-fabricação e modularidade/racionalidade construtiva, o atelier assenta claramente na procura de novos modelos como base de diferenciação no mercado.

De âmbito e influência claramente marcada pela importância do desenho enquanto processo de procura e método de trabalho, não fecha a porta no entanto á integração da tecnologia, seja no âmbito do projecto seja na integração da mesma nos processos construtivos.

É uma pequena estrutura mas que tem a capacidade necessária para dar resposta a qualquer programa e tipologia nas mais diversas escalas.