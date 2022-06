A Miguel Guedes arquitetos exerce todo um conjunto de serviços ligados às actividades da arquitetura, urbanismo e construção, nomeadamente: projectos de arquitectura, projectos de urbanismo, projectos de paisagismo, projectos de engenharias de especialidade, legalizações, autorizações de utilização, levantamentos arquitectónicos, levantamentos topográficos georeferenciados, concepção/construção de obras interiores, certificação energética, certificação ambiental da construção LiderA e consultoria PassivHaus.

Resulta de uma série de outras empresas das quais o seu sócio gerente Miguel Ferreira Guedes de Carvalho, foi sócio. A primeira empresa da qual fez parte foi a AR, arquitectos reunidos, Lda, entre 1988 e 1993, tendo-se afastado em 1993 para formar a primeira Miguel Guedes, arquitecto, Lda e que manteve entre 1993 e 2006, ano em que se associa com o arquitecto João Aires Pereira formando então a Miguel Guedes, Aires Pereira, arquitectos, Lda. Esta associação mantém-se até finais de 2008 , altura em que volta à Miguel Guedes, arquitecto, Lda, agora associado com o arquitecto Miguel Pinto Rodrigues Guedes de Carvalho, simultaneamente forma uma sociedade de prestação de serviços e consultadoria para exercer a sua actividade em Moçambique com sede em Maputo.

Os sócios actuais da Miguel Guedes, arquitectos, Lda são os arquitectos:

MIGUEL FERREIRA GUEDES DE CARVALHO (1956)

MIGUEL PINTO RODRIGUES GUEDES DE CARVALHO (1976)