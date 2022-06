IVOMAIA [DESIGNERS] gabinete de design e design gallery nasce em Outubro de 2003 em Santa Maria da Feira (aproximadamente 30 km do porto), afirmando-se como um gabinete de design multidisciplinar, dedicado a diversos segmentos do design. A sua localização estratégica permite aos seus clientes um conforto extra, estando assim ligeiramente afastado do tráfego das grandes cidades, e facultando facilidade de estacionamento.

Ivo Maia e Liliana Reis são os designers que dão vida aos muitos projetos desenvolvidos ao longo dos anos. Dedicação, profissionalismo e criatividade fundem-se para dar origem a respostas criativas e eficazes em diversas tipologias de projeto(serviços) como: . Design gráfico/comunicação | identidade visual, paginação, packaging, brochuras, desdobráveis, cartazes, flyers, convites... . Design de interiores | espaços integrais ou parciais, particulares ou comerciais (projetos à medida de cada cliente)... . Design de produto | mobiliário, iluminação, objetos, acessórios... . Web design

A design gallery... O gabinete de design funde-se com uma design gallery, onde pode ser encontrada uma seleção dos melhores criadores nacionais e internacional de diversos segmentos como: moda, joalharia contemporânea, objeto, iluminação, interiorismo. Uma seleção cuidada de produtos e projetos para que os nossos clientes sejam diariamente surpreendidos com a qualidade e criatividade de diversos produtos, aliados à sofisticação e conforto do espaço.