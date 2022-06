A FBF é uma loja de materiais de construção fundada por Flórido Bragadeste Ferreira na década de 40, tendo começado na época pelo fabrico e venda de cal, tijolo e cimento.Rapidamente surgiu a necessidade de alargar a loja para comércio e exposição de outros materiais de construção, como revestimentos, pavimentos e todos os elementos inerentes à construção civil.

Sendo uma empresa familiar já a caminho da quarta geração, privilegiamos o atendimento personalizado como melhor forma de satisfazer os nossos clientes, no aconselhamento adequado a cada situação, pois acreditamos que cada cliente representa um novo desafio. O conceito da loja da FBF – Materiais de construção aposta numa exposição de ambientes diversificados e não permanentes de casas de banho, cozinhas, sistemas de duche, mobiliário e acessórios sempre a par das novas tendências do mercado nacional e europeu. Estamos em constante evolução na procura não só do sentido estético mas também no aspecto construtivo, nomeadamente nas mais recentes técnicas de construção e reabilitação do edificado.Visite o nosso site e tenha uma visão geral do nosso espaço e conheça os nossos produtos e as marcas que temos ao seu dispor.

Ficamos à sua espera!

FBF – Materiais de construção