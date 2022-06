O conceito de jardins verticais, presentemente está divulgado por todo o mundo, e têm sido construídos de diversas formas e técnicas.

Patrick Blanc, pioneiro dos jardins verticais, desenvolve-os ao longo de vários anos, através de diversas técnicas e experiências, o melhor, mais conceituado e sustentável modelo de construção desses jardins. Em Paris, México, Brasil e outros locais do mundo “florescem” extraordinários jardins verticais por ele construídos.

Utilizando essa técnica e método, e, adaptando alguns detalhes ao modelo por ele utilizado, temos construído diversos jardins verticais, em interiores e exteriores com sucesso e sustentabilidade.

A construção e manutenção dos jardins verticais apresentados no portfólio, realizados para diversos clientes, foram obras dirigidas e realizadas em detalhe, por Luis Dinarez Câncio, definindo as espécies botânicas a instalar com controle do seu estado sanitário, o design dos jardins, a plantação dos mesmos, o calibrar do sistema de irrigação e nutrientes, e as necessárias manutenções.