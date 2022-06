O nome

Uma piurra é um género de pião que o avô de Rui Viana (marceneiro entalhador) produzia para os seus netos brincarem. Desde sempre ouviu histórias contadas pela sua família sobre a sua personalidade e sobre a forma como o seu avô transformava a madeira em belas peças decorativas, brinquedos, etc. Ao dar o nome desse brinquedo à marca, homenageia o seu avô, que não teve oportunidade de o ver crescer.

Biografia

Rui Viana, filho de carpinteiro e neto de marceneiro/entalhador, nasce na Póvoa de Varzim em 1975. Acaba em 1995 o curso de desenhador projetista na Escola Artística e Profissional Árvore no Porto e começa a trabalhar como desenhador projetista. Em 2001 ingressa na ESAD, Escola Superior de Artes e Design, em Matosinhos para o curso de design de equipamento. Após terminar a licenciatura, continua a ter uma relação próxima com gabinetes de arquitetura no desenvolvimento de mobiliário e projeto de interiores. Em 2007, foi criada a Piurra. Desde então, como designer e diretor da marca tem desenvolvido coleções de mobiliário. A marca expôs em várias feiras nacionais e internacionais.

Os nossos produtos

Todos os produtos são produzidos por encomenda em Portugal. Desta forma conseguimos corresponder a pedidos de personalização do móvel, respeitando sempre a qualidade de desenho. Alterações de dimensões, acabamentos, cores são possíveis. Alterações mais profundas poderão estar sujeitas a uma comissão de desenvolvimento/produção. Todo o mobiliário é produzido manualmente por oficinas de pequena escala e por artesãos. Grande parte dos fornecedores são empresas familiares locais. Fazemos um esforço para que os nossos fornecedores estejam sediados perto do nossa unidade de produção. Neste momento, grande parte dos nossos fornecedores distam cerca de 15km.