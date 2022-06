João Bicho e Joana Carneiro, são Arquitectos Paisagistas, formados na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

Em 2011, e após vários de anos de trabalho conjunto, formalizaram a empresa JBJC - arquitectura paisagista, Lda. Muitos foram os trabalhos desenvolvidos, desde 2004, abrangendo as mais diversas temáticas e escalas. O âmbito das suas intervenções vai desde o pequeno jardim particular, passando pelo ordenamento de quintas agrícolas, espaços públicos, recuperação de áreas sensíveis e degradas, hotéis e empreendimentos turísticos. Prestam ainda serviços como estudos de ordenamento do território e de impacte ambiental, fiscalização de obras de Arquitectura Paisagista, levantamentos de vegetação e arboricultura. Hoje, contam com a colaboração de diversos arquitectos paisagistas, e de outros profissionais, técnicos especializados, que os apoiam na procura das melhores soluções no desenvolvimento das várias fases do projecto. Cada intervenção é projectada de acordo com as necessidades específicas dos clientes, podendo ir de simples estudos à execução de um projecto pormenorizado. O seu trabalho baseia-se na exploração do desenho valorizando aspectos técnicos que conduzem a uma experiência de utilização do espaço enriquecedora. Conjugando técnicas de construção tradicionais e contemporâneas, procuram assegurar respostas sustentáveis e “low cost” adequadas e individualizadas a cada cliente ou utilizador. Recentemente, reuniram uma equipa de trabalho competente que se encarrega da construção dos espaços que projectam. Desenvolvem também trabalhos pontuais na produção de plantas singulares que fazem a diferença dos seus jardins.