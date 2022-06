Propriedade legal

ARQUITETURA

Projectos de Arquitectura;

Projectos de execução (cad. de encargos, mapas, estudo de iluminação, etc.); Acompanhamento e fiscalização de obra; Destaques de parcela; Gestão e coordenação de obra; Legalizações; Levantamentos topográficos e arquitectónicos; Licenciamentos; Projectos de reabilitação de edifícios; Alvarás de loteamento; Planos de pormenor;

DESIGN

Estudos; Criação e registo de marcas; Design de interiores; Publicidade (outdoor’s, flyer’s, etc.); Design Produto (mobiliário, stand’s, etc.) ; Design gráfico (logótipos; cartões de visita; etc.)