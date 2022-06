Fundada em Setembro do ano de 2009 pelo arquitecto Rui Rodrigues, a “Flash_Arquitectos” é um atelier de arquitectura constituído por uma jovem e dinâmica equipa de arquitectos. A Arquitectura é vista por nós como elemento fundamental da existência humana, reflectindo-se na configuração da sociedade e na qualidade de vida das pessoas. Com um vasto currículo de obras a nível nacional, fruto do nosso empenho em melhor servir o cliente, do esforço da Flash_Arquitectos em oferecer serviços de qualidade e exemplo da competitividade de preços apresentada pela marca, pautamo-nos sobretudo pelo rigor dos serviços prestados e por uma constante atenção às necessidades dos clientes. Procuramos o desenvolvimento de ideias, segundo soluções arquitectónicas actuais e inovadoras, em que cada projecto é tido como um todo, desde a sua concepção à construção.