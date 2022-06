Entre em contacto connosco:



arqricardobap@gmail.com

teremos todo gosto e disponibilidade para concretizar os seus sonhos.



Disponibilizamos:

um serviço completo na área da arquitectura, assegurando a colaboração necessária com as diversas especialidades, através de colaboradores qualificados e com experiência nas diversas áreas.

Executamos:

- Projectos de Arquitectura: reabilitação; recuperação; restauro; intervenção em património edificado; loteamento; legalização; urbanismo; concepção e construção nova; alteração; remodelação; estudo prévio; ante-projecto; levantamentos; viabilidade construtiva;

- Acompanhamento de obra;

- Consultoria em arquitectura, construção civil e execução de pormenores construtivos;

- Acompanhamento e desenvolvimento projectual em regime de free-lancing;

- Desenho, ilustração e lettering;

- Imagens 3D;

- Mobiliário.

Coordenamos:

os diferentes intervenientes necessários em cada projecto: entidades, engenharias, especialidades, empreitada, fornecedores, clientes.