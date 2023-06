bAse arquitetos é um escritório de arquitetura fundado por João Gomes e Rita Gonçalves.

Os trabalhos desenvolvidos abrangem as mais variadas escalas e programas: edifícios de comércio, serviços, habitação coletiva e unifamiliar, planeamento urbano e espaço público. Cada projeto é uma pesquisa específica na procura de uma resposta precisa a um lugar, um tempo, um cliente.

No desenvolvimento dos projetos procuramos um compromisso entre a interpretação do contexto em que se inserem, a exploração da plasticidade e durabilidade dos materiais, associados a sistemas construtivos e espaciais, que, em conjunto com as especificidades do cliente, conduzam a uma obra única e intemporal.