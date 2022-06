Ao entrar em casa, os seus olhos observam todo o espaço envolvente ao seu redor, sentir-se bem neste lugar é fundamental. Depois de um dia intenso de trabalho nada melhor que chegar a casa... o nosso refúgio!

Nos dias de hoje, a remodelação dos espaços interiores torna-se cada vez mais importante para o bem-estar da família, a DARQ2 também se revê nesse lugar, numa atmosfera com Alma, ou seja, com um Espírito Próprio, proporcionando sentimentos e emoções ou mesmo memórias no seu observador.

Projetamos e construímos lugares com identidade própria que transportam uma atmosfera com características únicas para cada lugar, revelando a sua essência.

Estas características e identidade de um espaço ou lugar, eram designados pelos antigos Romanos como o “Genius Loci”, ou em Português, o Espírito do Lugar.

Neste sentido poder-se-à dizer que existe uma Arquitectura Com Alma!

Esta é a nossa filosofia de trabalho. Através da forma, cor, textura dos materiais escolhidos que produzem diferentes sons e temperaturas, oferecemos aos espaços uma superior amplitude social e estética através de uma arquitetura que se prende na serenidade, sedução e conforto…