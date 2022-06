A Jardins do Paço é uma empresa dedicada ao paisagismo, reconhecida pelo estilo moderno e contemporâneo, pela construção de qualidade e pela introdução do conceito de jardins verticais em Portugal.

O nosso trabalho pode ser visto em hotéis premiados, em espaços comerciais de referência e em residências distintas. O nosso modelo concorrencial assenta no domínio técnico, bem como na utilização das tecnologias mais adequadas a cada caso, apostando permanentemente numa política de qualidade, indo ao encontro das expectativas dos Clientes. Esta abordagem traduz-se numa atitude pró-ativa, procurando criar parcerias duradouras, baseadas na competência, seriedade e rapidez de resposta.

Na Jardins do Paço, poderá contar com uma equipa que escuta a sua visão e potencia as suas ideias. A Jardins do Paço está sediada em Alfragide, Amadora, desenvolvendo trabalhos em todo o País.