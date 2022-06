Desde o seu nascimento, a MOB assumiu o compromisso essencial de corresponder sempre às necessidades do cliente, entendendo que uma cozinha reflete organicamente o gosto e o estilo de vida de cada indivíduo. Desse modo, a flexibilidade e a personalização cedo se tornaram princípios chave no desenvolvimento dos nossos modelos, possibilitando que se constituam como verdadeiros espaços pessoais. A nossa equipa de projetistas especializados, trabalhando em estreita colaboração com o cliente, encontra soluções à medida através da customização de materiais e acessórios ou concebendo cozinhas inteiramente tailor made.



O portefólio de ideias da MOB, desenvolvido com base na filosofia da adaptabilidade, revela-se uma produtiva e versátil base de trabalho, porém, condicionantes de espaço ou exigências estéticas muito específicas requerem uma capacidade de resposta completa ainda mais abrangente, que nos orgulhamos de dar. Procuramos que a essência de cada projeto não resida na mera adaptação da cozinha ao espaço físico, mas da cozinha à pessoa. Esse é um trabalho contínuo, atento tanto à tecnologia e às tendências do design como à natureza humana, permitindo-nos modelar, modular e integrar as nossas ideias no seu quotidiano. Para nós,

The Kitchen Is You.