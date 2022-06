A AMA Design surge em 2013 como uma marca própria, com a explícita pretensão de se afirmar no mercado da produção de peças funcionais e decorativas. Parte do universo Materfut, S.A., a AMA tem por base o Design de produtos destinados às mais diversas áreas, usando da inovação e apostando na inesperada simbiose entre materiais tradicionais e materiais dos mais visionários.