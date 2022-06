Bem-vindo ao Universo da INGENIO´S

Tânia e Filipe Correia, ela uma psicóloga apaixonada por arquitetura, ele engenheiro civil, cresceram no seio de uma família desde sempre ligada à área da construção. Do avô empreiteiro, herdaram o brilho nos olhos perante uma obra construída. Do pai, engenheiro civil, herdaram o gosto pelos projetos que depressa passavam do papel para o plano real.

E foi precisamente no gabinete de projetos, inicialmente criado pelo pai de ambos, que deram forma ao sonho que viria a dar origem à Ingenio’s: um projeto que conseguiu juntar numa só empresa serviços de Arquitetura, Engenharia, Gestão de obras, Gestão de Imóveis, entre muitos outros.

A Ingenio’s tem origem numa palavra espanhola ‘Ingenio’, que significa “pegar num projeto e acompanhá-lo até ao fim.” E é isso mesmo que os irmãos Tânia e Filipe fazem. Concretizam sonhos, ideias, projetos, com o apoio de uma equipa de profissionais das áreas de arquitetura, engenharia, construção, entre outros, que com eles trabalham diariamente em prol de um único resultado: a satisfação do cliente.

À experiência de ambos, juntou-se a necessidade de agregar diversos serviços numa só empresa e, com isso, conseguir um acompanhamento ainda mais personalizado, poupando tempo e investimento extra desnecessário, permitindo ao cliente tratar de tudo num só local.

Na Ingenio’s pode comprar, vender ou trocar o seu imóvel, mas pode também construir ou remodelar a sua moradia, moradia modular, apartamento, ou o seu espaço comercial, com profissionais que o acompanham desde o projeto inicial, passando pela coordenação e fiscalização da obra, sem esquecer situações burocráticas como licenciamentos, avaliações e créditos bancários. Mas estes são apenas alguns exemplos do vasto leque de serviços que poderá encontrar aqui.

Com área de intervenção nos distritos de Braga e do Porto, a Ingenio’s acompanha também clientes que se encontrem no estrangeiro e que pretendam construir, comprar ou arrendar em território nacional.

Um serviço único, num só espaço, que para além de intervir em espaços físicos, constrói também sonhos e histórias de vida!

SERVIÇOS:

Arquitetura:

• Estudos Prévios • Projetos e Licenciamentos • Projetos de Execução • Projetos de Urbanismo • Projetos de Loteamentos • Projetos Paisagistas • Visualizações Tridimensionais (3D) • Maquetas

Engenharia:

• Topografia: Levantamentos Topográficos Piquetagens Nivelamentos Cartografia Georreferenciação• Projetos de Infraestruturas: Projetos de Abastecimento de Águas Projetos de Águas Residuais Projetos de Drenagem de Águas Pluviais Projetos de Distribuição de Gás Projetos de Telecomunicações Projetos Elétricos• Projetos de Estabilidade• Projetos e estudos Acústicos• Projetos Térmicos• Projetos de Ventilação• Projetos de Segurança contra Incêndio• Projetos e Betão Armado• Projetos de ETAR• Projetos de Ar Condicionado• Projetos de Aquecimento Central• Domótica

Gestão de Obras:

• Coordenação de Obra • Direção Técnica de Obra • Fiscalização de Obra • Segurança, Higiene de Obra • Orçamentos para Construção • Arquitetura e Design de Interiores • Restauros de Imóveis • Ampliações de Imóveis • Construção de Imóveis • Reparações de Imóveis

Outros:

• Avaliações de Imóveis • Compra de Imóveis • Venda de Imóveis • Aluguer de Imóveis • Créditos Bancários para Particulares • Créditos Bancários para Empresas • Cauções Bancárias • Certificação Energética • Moradias Modulares