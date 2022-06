Ao longo de mais de uma década, Pedro Cavaco Leitão, arquitecto, tem desenvolvido uma intensa actividade criativa no âmbito da Reabilitação Urbana e da Arte Pública. Sobre a primeira poderá encontrar toda a informação em www.pedrocavacoleitao.com ou seguindo-nos no Facebook. Para mais informação sobre a segunda bastará aceder a www.moradavaga.com.

Entretanto poderá contactar-nos através de e-mail, telefone ou visitando-nos no nosso escritório.

For over a decade, Pedro Cavaco Leitão, architect, has developed an intense creative activity in the fields of Urban Renewal and Public Art. You’ll be able to find everything about the former at www.pedrocavacoleitao.com or by following us on Facebook. For more info about the latter please visit www.moradavaga.com.

Meanwhile you can send us an e-mail, call us or drop by our office.