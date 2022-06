O colectivo ODD é um escritório de arquitectura em Lisboa, Portugal.

A sua criação adveio do sonho e vontade dos seus membros de partilharem a experiência profissional adquirida em diversos países, tão variados como a Holanda, Inglaterra ou o Brasil.Em activo desde 2009, o trabalho do colectivo ODD abrange a construção e reabilitação de habitação e equipamentos, fiscalização e acompanhamento de obra, planeamento e urbanismo, arquitectura de interiores e desenho de mobiliário mas, independentemente da escala e orçamento, cada projecto é caracterizado por um diálogo aberto com todos os intervenientes e com o intuito de aproximar as vontades e desejos dos nossos clientes à visão que defendemos sobre Arquitectura.

Procuramos sempre as parcerias mais indicadas para cada projecto entre designers, construtores ou projectistas.

Um edifício é melhor quando comunica com o seu ambiente e acreditamos que um projecto deve ser baseado no modo como as pessoas o vivem. Não acreditamos em soluções padrão e o resultado são desenhos inspiradores e sustentáveis.