A XYZ Arquitectos Associados

É uma empresa que presta serviços de Arquitectura e Urbanismo, fundada em 1999 pelo Arqº Tiago Castro Santos e formada por uma equipa de 7 arquitectos. A nossa experiência profissional, com o desenvolvimento de projectos em Portugal, Itália, Brasil, Angola,Moçambique e São Tomé e Príncipe, permite-nos actuar de forma segura em todas as áreas de intervenção. Prestamos consultoria em termos de viabilidade e capacidade construtiva de terrenos e realizamos projectos de raíz (imobiliário, serviços, comércio, indústria, turismo, recuperação, loteamentos e design de interiores/ decoração). No desenvolvimento do nosso trabalho colaboramos directamente com técnicos e consultores com vasta experiência nas áreas de engenharia, design, paisagismo, topografia e imagem, no sentido de gerir e dar uma resposta global a todo o tipo de empreendimentos. O nosso processo de trabalho incentiva os nossos clientes a envolverem-se completamente no desenvolvimento dos projectos até uma aceitação segura e consciente das propostas.