Based in Cascais Portugal, Studiofirma is a distributor of unique high-end materials from around the world targeted to the architecture and interior design markets.

Our values are innovation and professionalism.The international hunting for new products often takes us to identify design trends at their source and influence the market standards.

We believe in a judicious and strict selection of our suppliers. We know how things work: we are clear about the importance of costs, timings and technical competence in the architecture world.

Sediada em Cascais, a Studiofirma distribui um portfolio de produtos exclusivos e serviços inovadores, quer do ponto de vista criativo quer tecnológico, destinado a arquitectos, designers de interiores e clientes finais.

Os nossos valores são a inovação e o profissionalismo. A procura de novos produtos a nível internacional leva-nos constantemente a identificar nas fontes tendências no mundo do design e a influenciar o mercado. Acreditamos numa selecção estrita e criteriosa dos nossos fornecedores. Sabemos como o meio funciona: estamos conscientes da importância dos custos, prazos e competência técnica neste mercado.