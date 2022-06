Decoração e Design de Interiores.

A decoração da sua casa, de um novo espaço, particular ou publico.Trabalho de pojecto de chave na mão. Analisamos as suas necessidades, efectuamos o orçamento á sua medida. Levantamento, aconselhamento e acompanhamento, personalizado tudo.isto ao alcance de um simples contacto seu.....

Acompanhado por uma equipe na retaguarda de excelentes profissionais, nas diversas áreas já implantados no mercado há longo tempo.

Tornando possível a concretização do projeto personalizado e á medida do cliente. Decorar é um processo criativo infinito.... Decorar é transformar um sonho em realidade.... Decorar é a arte de contar histórias de si, é a fotografia do sentimento e o reflexo do seu estado de espírito..... Decorar é trazer alegria aos olhos de quem vê e entusiasmo aos olhos de quem viu e tem vontade de fazer....

Efetuamos remodelação de interiores. aproveitando as peças e mobiliário já existentes. Propomos, integrando no ambiente existente, papéis de parede, tecidos, sofás, tapetes, peças decorativas, Arte Contemporânea,, Antiguidades. Reciclamos ou recuperamos as suas peças. Desenhamos e criamos á medida dos seus desejos e necessidades Prestamos apoio e aconselhamento na escolha de moveis, iluminação, peças decorativas. Distribuição e aproveitamento de espaço, trabalho de projeto de chave na mão.

Prestamos ainda serviços de organização de eventos personalizados. Organização de festas de aniversário, ou datas especiais, Casamentos, Batizados, Jantares, Almoços, Lanches, Ceias, aproveitando o espaço da sua casa ou num espaço á sua escolha

Cuidamos da respetiva decoração, catering e serviço de pessoal extra dependendo da ocasião e sempre que a mesma assim o exigir. Tudo mediante orçamento prévio e sempre ajustado ás necessidades do cliente. Como vê a concretização da sua necessidade ou do seu sonho estão apenas á distância do seu contacto

Decoration and Interior Design.

The decor of your home, a new space, private or public. Working with hand key poject. We analyze your needs, we make you a personal budget . Raising, counseling and supporting, custom within reach of a simple contact of yours .....

Supported by an excellent professionals team, in the several areas already deployed in the market for a long time.

Making possible the realization of the project customized and tailored to the client. Decorating is an infinite creative process .... Decorating is turning a dream into reality .... Decorating is the art of telling stories of oneself, it is the photograph of the feeling and the reflection of your state of mind ..... Decorate Is to bring joy to the eyes of those who see and enthusiasm in the eyes of those who have seen and feel ...

We do interior remodeling. Taking advantage of existing pieces and furniture. We propose, integrating in the existing environment, wallpapers, fabrics, sofas, carpets, decorative pieces, Contemporary Art, Antiques.

We recycle or recover your furniture. We design and create according to your wishes and needs

We provide support and advice in the choice of furniture, lighting, decorative pieces. Distribution and use of space, turnkey design work.

We provide customized event management services.

Organization of birthday parties, or special dates, Weddings, Baptisms, Dinners, Lunches, Snacks, Suppers, enjoying the space of your house or in a space of your choice

We take care of the respective decoration, catering and extra personnel service depending on the occasion and whenever the same requires it. All with prior budget and always adjusted to the needs of the client.

As you see the fulfillment of your need or your dream you are only distant from your contact

Décoration et design d'intérieur.

La décoration de votre maison, un nouvel espace, privée ou publique. Project clé a la main. On analyse votre besoins, nous faisons le budget à votre mesure. Enquête, counseils et un soutien personnalisé, à portée d'un simple contact de votre part .....

Soutenue d'une équipe d'excellents professionnels dans plusieurs domaines déjà déployés sur le marché depuis longtemps.

Rendre possible la réalisation de la conception sur mesure . La décoration est un procese créatif infini .... décoration est la possibilité de transformer un rêve en réalité .... la décoration c'est l'art du conte lui-même est le sentiment de la photo et le reflet de votre état d'esprit ..... décoration il doit apporter la joie à l'œil du spectateur et de l'enthousiasme dans les yeux de ceux qui ont vu et veut faire ....

Nous avons procédé à la remise à neuf des intérieurs. en profitant des pièces et des meubles existants. Nous proposons l'intégration de l'environnement existant, papiers peints, tissus, canapés, tapis, pièces décoratives, Art contemporain , antiquités.

Recycler ou récupérer leurs pièces. Nous concevons et vous créer leurs désirs et besoins

Nous fournissons soutien et des conseils dans le choix de meubles, l'éclairage, des pièces décoratives. Distribution et utilisation de l'espace, travail de conception clé à portée de main.

Nous fournissons des services d'organisation d'événements personnalisés.

Anniversaire organisation du parti, ou des dates spéciales, mariages, baptêmes, dîners, déjeuners, des collations, des soupers, en profitant de l'espace de votre maison ou dans un lieu de votre choix

Nous prenons soin de la décoration respective, de la restauration et un service personnalisé en fonction supplémentaire à l'occasion et à chaque fois qu'il exige. Tous avec un budget supplémentaire et toujours adapté aux besoins des clients.

Vous voyez la réalisation de leur besoin ou un rêve que vous êtes juste loin de votre contact avec