Fundada em 1961, a Serip – Organic Lighting é uma marca portuguesa que cria, produz e comercializa iluminação decorativa, sustentada pelo seu conceito - iluminação orgânica, devido à sua inspiração na natureza.

Com um elevado padrão de qualidade, a Serip aposta em produtos diferenciadores, de design único onde valoriza o processo artesanal com possibilidade de customização, utilizando materiais nobres como o bronze e o vidro. O resultado são peças distintas, com uma assinatura muito própria, que recriam um estilo orgânico. A marca posiciona-se no segmento de luxo, com uma forte presença no mercado internacional. Exporta mais de 96 por cento da sua produção, e está presente em mais de 77 países, nos cinco continentes. Inglaterra, Estados Unidos da América, China e Emirados Árabes Unidos, são os países onde a marca tem maior impacto. Conta ainda com quatro monobrand showrooms em Singapura, Jacarta, Pequim e Shanghai.