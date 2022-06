“Pedro Quintela Studio” (O Espírito do Lugar) é uma plataforma que partilha o trabalho de Arquitectura, Arte & Design desenvolvido pelo seu fundador, Pedro Quintela. Arquitecto de assumida alma artística, admirador do milagre da Vida, do momento e do efémero, testemunha a sua criatividade mediante a alquimia e harmonia.

Através de seu conceito Holístico, aqui trabalham-se as energias desorganizadas, utilizando-as, assimilando-as e organizando-as formando uma estructura específica com identidade, criando beleza, verdade e valor.

O “Studio” acredita piamente na Arte que desenvolve como um processo de evolução, tal como acontece com a natureza, interligado em três fases: Adaptação (respostas imediatas do lugar); Transformação (reflexão) e Cristalização (Criação). Só passando por este processo, considera uma obra ser autentica respeitando assim "O Espírito do Lugar".